Дорогу к селу Ковда в Мурманской области восстановят к 26 июля

22 Июль 2020 2020-07-22T10:01:53+03:00

На дороге в Ковду кипит работа. Фото: Из архива Ирины Самариной

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Каждый год дорогу к Ковде затапливает – при прохождении весеннего паводка водосброс ГЭС-11 Ляхкоминского гидроузла открывают, и село остается отрезанным от большой земли.

Напомним: в этом году большая вода пришла в середине мая, а спала лишь только экватору июля. 17 числа подрядчик «Мурманскавтодора» начал восстанавливать размытую холостыми сбросами дорогу.

- Продуктовая машина доставила продукты для жителей и гостей села. Началась активная работа по восстановлению автоподьезда. Мы все ждем завершения работ в короткие сроки, - рассказала глава Зеленоборского Ирина Самарина.

По информации Мурманскватодора, восстановительные работы на дороге к селу Ковда ориентировочно завершатся к 26 июля. Тогда-то и можно будет жителям праздновать окончание изоляции длиною в два месяца.

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