«Плохая ситуация»: В Мурманске ремонт дорог выполнен лишь на 12%

20 Июль 2020 2020-07-20T13:44:00+03:00

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1 сентября пишем, еще два месяца – в уме. Видимо, по этой аналогии работают подрядчики в Заполярье. Опыт прошлого года с октябрьскими сугробами их ничему не научил.

- В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 40 объектов. На региональных дорогах, где будет заменено 145 тысяч квадратных метров асфальта, работы идут в графике, - доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. – Пять объектов в Коле, которая впервые участвовала в этом проекте, уже завершены. А вот в Мурманске…

А вот в Мурманске дела идут гораздо хуже. Работы ведутся только на 12 из 27 запланированных объектах. А общая готовность всего 12%. На капитальных объектах – улицах Генералова, Загородной, Николаева, Нахимова, Инженерной и 178 квартал – к укладке асфальта еще даже не приступали. Отставание от графика составляет от 6 до 57 дней.

- Пришлось пересогласовывать некоторые элементы проекта с сетевиками. Все проведено. Совещания с подрядчиком и технадзором идут в ежедневном режиме. По их заверениям, есть возможность нагнать сроки и закончить асфальт до 1 сентября, - прокомментировал первый заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал эту ситуацию плохой.

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