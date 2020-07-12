На реконструкцию дороги в Териберку дополнительно выделили 250 миллионов рублей

12 Июль 2020 2020-07-12T14:30:56+03:00

Благодаря новому траншу из Москвы, реконструкцию дороги в Териберку удастся завершить раньше. Фото: Правительство Мурманской области

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Мечта жителей Териберки постепенно начинает сбываться – подрядчик еще месяц назад приступил к реконструкции первых 10 километров дороги, ведущей к старинному поморскому селу.

Напомним: преображение автоподъезда к Териберке обойдется в 5,5 миллиардов рублей и финансировать его будут из федерального бюджета. Правда, деньги будут переводить поэтапно и при условии качественного и своевременного исполнения каждого этапа работ.

- Мы получили дополнительно 250 миллионов рублей на реконструкцию дороги к Териберке, - сообщил об очередной победе губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – На одном из совещаний с правительством России я обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить нам в этом году дополнительные средства из федерального бюджета. И вот соответствующее постановление правительства принято.

Это значит, что новая дорога на побережье Баренцева моря появится раньше планируемых сроков. Всего на 2020-2021 годы на долгожданный ремонт этой трассы из федерального бюджета выделили 1,85 миллиардов рублей.

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