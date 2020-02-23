2020-02-23T10:00:17+03:00
Общество

Министр транспорта России воочию оценил красоты Териберки и пообещал построить дорогу к ней за три года

Евгений Дитрих в компании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса добрались до побережья Баренцева моря по закрытой трассе
Елена МОЛОДЦОВА
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Евгений Дитрих восхитился красотами Териберки. Фото: Правительство Мурманской областиЕвгений Дитрих восхитился красотами Териберки. Фото: Правительство Мурманской области
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Как верно заметили пользователи соцсетей, 40 километров самого сложного направления на Кольском полуострове уже не могут 40 лет. Однако, кажется, автоподъезду к Териберке все-таки пришло время преобразиться. Министр транспорта России Евгений Дитрих сел за руль и лично прошел все испытания, которые готовит автопутешественнику дорога на побережье Баренцева моря. И это несмотря на то, что дорога к жемчужине Кольского полуострова была закрыта с вечера 20 февраля по погодным условиям.

- К такому уникальному месту, как Териберка, где ощущается особая энергетика, должна быть хорошая дорога, - сделал вывод Евгений Дитрих и подтвердил готовность поэтапно выделить финансирование на реконструкцию проблемного участка.

Напомним: первые 10 километров начнут преображать уже в этом году. Если правительство Мурманской области справиться с этой задачей быстро и качественно, то получит деньги на реконструкцию второй десятки, подготовка проекта которой идет уже полным ходом. К слову, по предварительным расчетам преображение всего автоподъезда к Териберке обойдется федеральному бюджету в 5,5 миллиарда рублей.

- В течение двух ближайших лет Москва вложит в реконструкцию аэропорта «Мурманск» больше 1,5 миллиардов рублей, что даст ему мощный старт. Сейчас, в партнерстве с частным инвестором, прорабатываем варианты модернизации аэровокзала и взлетно-посадочной полосы, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис после переговоров с федеральным министром.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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