«80 километров в час»: Стала известна скорость, с которой можно будет добраться до Териберки после реконструкции дороги

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:28:50+03:00

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Несмотря на то, что вопросы по реконструкции автоподъезда к жемчужине Мурманской области начнутся уже этим летом, пока с трудом верится, что скоро не придется тащиться со скоростью 30 километров в час, старательно объезжая все ямы и ухабы.

Напомним: для капитального преображения этой дороги уже выбран подрядчик, который должен завершить работы до 14 августа 2021 года.

- Сейчас он закупает материалы и тщательно готовится к моменту, когда можно будет начать выполнение госконтракта. Ему предстоит поднять и изменить профиль дорожного полотна, чтобы проезжую часть не заносило снегом. Именно по этой причине Серебрянку приходится так часто перекрывать. После реконструкции расчетная скорость движения автотранспорта будет 80 километров в час, - рассказала вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

К слову, обустройство трассы продумано до мелочей. Так, десять водопропускных труб предотвратят разрушение асфальтобетонного покрытия, гарантия на которое, между прочим, 8 лет.

- Деньги – а это 100 миллионов рублей – на проектирование следующих 10 километров автоподъезда уже поступили, работы начаты, - отметила Ольга Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU