"Мурманскавтодор" нашел подрядчика, который займется реконструкцией автоподъезда к Териберке

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:19:48+03:00

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О том, что голубая мечта жителей Териберки о реконструкции грунтовой дороги к селу, которая начинается от развилки на Туманный, скоро сбудется, стало известно еще в августе.

Напомним: на первые 10 километров автоподъезда к побережью Баренцева моря потратят 782 миллиона рублей. После новогодних праздников стало известно имя подрядчика и перечень работ, которые ему предстоит выполнить до 14 августа 2020 года. Именно эта дата значится в качестве окончания работ по контракту.

- 30 декабря заключен государственный контракт с ООО «Технострой» на выполнение работ по реконструкции автоподъезда к селу Териберка с 0 по 10 километр, - сообщает Мурманскавтодор. – В результате реконструкции параметры продольного и поперечного профиля земляного полотна будут доведены до проектных значений, что позволит исключить снегозаносимость дороги. Ширина земляного полотна составит 10 метро, ширина проезжей части – 6 метров. В качестве покрытия будет использован асфальтобетон.

Кроме того, рабочие заново смонтируют десять водопропускных труб и построят один мост.

ИСТОЧНИК KP.RU