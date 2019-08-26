Ремонт 10 километров дороги в Териберку обойдется в 782 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-26T09:59:44+03:00

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Чтобы дорогу Кола – Серебрянские ГЭС, наконец, привели в порядок, жители побережья Баренцева моря мечтали много лет. Но каждый раз власти находили какую-нибудь отговорку лишь бы не заниматься проблемным направлением. И вот, кажется, лед тронулся.

- Предполагается полная реконструкция 40 километров автоподъезда к селу Териберка. Это единственный способ избежать переметов зимой и весной и как следствие закрытие дороги, - отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. – Проект на первые 10 километров уже готов. Отмечу, что он достаточно сложный из-за больших перепадов высот и большого поднятия дорожного полотна. Тем не менее, все технические решения были приняты Росавтодором.

К слову, только реконструкция первых 10 километров этой дороги обойдется в 782 миллиона рублей. Большая часть этой стоимости – 70% - заплатит федеральный бюджет. Работы по проектированию следующих 10 километров запланированы на 2020 год.

- Также сейчас разрабатывается проект реконструкции дороги Мишуково – Снежногорск. Из-за реализации инвестиционных проектов интенсивность движения на этом участке возросла до 5000 машин в сутки. Ориентировочно на реконструкцию этой трассы понадобится около 4 миллиардов рублей. Тем не менее, данная дорога находится на первом месте в списке проектов, которые могут быть поддержаны в рамках реализации госпрограммы, - подчеркнула Ольга Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU