2020-02-21T09:47:58+03:00
Общество

Из-за штормового ветра закрыли сразу две дороги в Мурманской области

Недоступными для проезда оказались Серебрянка и участок Заполярный – Сальмиярви
Елена МОЛОДЦОВА
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Штормовой ветер моментально заметет дорогу на побережье Баренцева моря. Фото: "Моя Териберка"Штормовой ветер моментально заметет дорогу на побережье Баренцева моря. Фото: "Моя Териберка"
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На Кольский полуостров вновь пришел циклон и принес с собой практически штормовой ветер. По прогнозам синоптиков, даже в Мурманске он может достигать 20 метров в секунду. Что уж говорить про побережье Баренцева моря. А посему перекрытие движения сразу на двух заполярных дорогах не заставили себя ждать.

Первой, по сложившейся традиции, оказалась недоступной для туристов и северян Серебрянка.

- С 21.00 21 февраля закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до Туманного и автоподъезду к Териберке из-за усиления ветра и плохой видимости, - сообщает Мурманскавтодор. – С 22.00 перекрыто движение по автодороге Заполярный – Сальмиярви с 5 по 23 километры в связи с метелью, сильным ветром и плохой видимостью.

К слову, туристы, успевшие проскочить до закрытия Серебрянки на побережье Баренцева моря, искренне недоумевают, почему дорожники ввели ограничение – дорога-то отличная, да и в тундре не мело. Но для бывалых автомобилистов – повод есть.

- Завтра [21 февраля] просто не доедете до Териберки из-за погоды. Обещают ветер до 20 метров в секунду. Дорогу переметет моментально и видимости не будет. Тут точно не дорожники виноваты. Сейчас закрыто по объективным причинам. Вот когда погода успокоится - дальше их работа и ответственность. Но это точно не завтра, - объяснил несведущим пользователям соцсетей председатель Ассоциации профессиональных гидов Мурманской области Владимир Онацкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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