2020-06-02T16:42:21+03:00
Общество

Началась реконструкция автоподъезда к Териберке

В этом году планируется выполнить 68% всех работ
Елена МОЛОДЦОВА
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Скоро автодъезд к Териберки будет не узнать. Фото: МурманскавтодорСкоро автодъезд к Териберки будет не узнать. Фото: Мурманскавтодор
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Наконец-то и в Заполярье пришло лето, и на дороге Кола – Серебрянские ГЭС дорожную технику, еще недавно расчищавшую снег на этом, самом трудном направлении в регионе, сменили строители. Жители Териберки дождались ремонта автоподъезда к их селу. Его реконструкция обойдется в 5,5 миллиарда рублей.

Напомним: в этом году подрядчику предстоит начать приводить в порядок первые 10 километров дороги. Работы должны завершиться к 14 августа 2021 года.

- В этом году предстоит выполнить 68% от общего объема контракта. В том числе демонтировать 10 старых железобетонных водопропускных труб и старый железобетонный мост через реку Карнасъяврйок на 9-м километре, а также построить 226 погонных метров новых металлических спиральновитых гофрированных труб и новый металлический арочный мост, устроить земляное полотно щебеночного основания и нижний слой асфальтобетонного покрытия, - отмечают в Мурманскавтодоре.

Верхний слой асфальтобетонного покрытия, а также дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожная разметка появятся здесь уже в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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