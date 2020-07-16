Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: почему закрыли въезд в ЗАТО Островной

16 Июль 2020 2020-07-16T14:53:07+03:00

Из-за сложных погодных условий санавиация не всегда может добраться до Островного быстро. Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

В отличие от Терского и Ловозерского районов в ЗАТО Островной нет такого потока туристов: чтобы попасть в закрытый город, нужен пропуск. Однако люди все же едут и в самый отдаленный муниципалитет Мурманской области. Теперь же он попал в список мест, куда попасть можно только при наличии прописки или с согласия главы администрации муниципалитета.

Напомним: 15 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановлении о введении ограничений на въезд в четыре села Терского района, одно село Ловозерского района и ЗАТО Островной. С 21 по 27 июля ограничивается передвижение граждан по маршруту следования теплохода «Клавдия Еланская».

«Комсомолка» разбиралась, почему ЗАТО Островной попал под ограничения.

- Из-за коронавируса пропуска туристам не выписываются уже давно, - уточняет первый заместитель главы ЗАТО Островной Ангелина Фатеева. – В городе нет ни лаборатории, ни отделения интенсивной терапии, а из-за сложных погодных условий вертолет медицины катастроф и санавиацию не всегда могут прилететь в течение двух часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 16 июля 2020 года составило 42 человека. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 16 июля 2020 года (Подробности)

За день в WhatsApp-приемную при правительстве Мурманской области поступило 140 обращений по здравоохранению. Оперштаб обещает, что каждый из написавших северян получит помощь (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU