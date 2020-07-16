Ситуация с коронавирусом в Мурманске: почему закрыли въезд в села Терского района

16 Июль 2020 2020-07-16T14:28:18+03:00

До сел Терского района можно набраться только на вездеходе или вертолете. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Мурманской области растет с каждым днем. К 16 июля количество заболевших достигло 7780 человек, а из муниципалитетов Кольского полуострова COVID-19 не добрался разве что в ЗАТО Островной.

Ситуация более чем напряженная, поэтому оперативный штаб решил ввести новые ограничения и закрыть въезд в четыре села Терского района, одно село Ловозерского и ЗАТО Островной. Теперь в Чаваньгу, Тетрино, Чапому и Пялицу, а также в Сосновку можно попасть только при наличии прописке или с согласия главы администрации муниципалитета.

«Комсомолка» разбиралась, почему именно эти села попали под ограничения.

- Дело в том, что ближайшая к этим селам лечебная точка находится в 300 километрах. Транспортное сообщение осуществляется только вертолетом, который летает раз в неделю, или на вездеходе по 10-12 часов в пути, - объясняет и.о. главы администрации Терского района Федор Терещук. – Если, не дай Бог, туда попадет коронавирус, как людей спасать? Только санавиацией. А поток туристов туда просто огромный: летят и вертолетами, и на вездеходах добираются.

К слову, в самом Терском районе пока подтверждено всего 7 случаев коронавируса.

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