2020-07-16T09:45:00+03:00
Коронавирус Covid-19

За день в WhatsApp-приемную при правительстве Мурманской области поступило 140 обращений по здравоохранению

Оперштаб обещает, что каждый из написавших северян получит помощь
Елена МОЛОДЦОВА
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Whatsapp-приемная по медицине пользуется популярностью.Whatsapp-приемная по медицине пользуется популярностью.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Прошли сутки, как в Мурманской области заработала WhatsАpp-приемная по здравоохранению. Напомним: именно так решили проблему с массовыми жалобами северян на недоступность медицинской помощи – из-за коронавируса врачи и фельдшеры скорой помощи физически не успевают отреагировать на все вызовы.

- За день поступило 140 обращений от граждан, которые столкнулись с проблемами: не смогли дозвониться в диспетчерскую, получить лекарства, долго ждали врача. Все сигналы были адресно переданы медикам, результат работы с жалобами держится на контроле. Каждый, кто написал сообщение со своей проблемой, получит необходимую помощь, - заверили в оперативном штабе Мурманской области.

К слову, часть проблем, о которых стало известно благодаря новому сервису, уже разрешены. Оставить свое обращение в WhatsАpp-приемной можно по номеру +7-921-046-03-93. В тексте необходимо указать свое ФИО, адрес, мобильный телефон для связи, поликлинику, к которой вы прикреплены и тезисно расписать суть проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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