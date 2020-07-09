Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке выявлены новые случаи коронавируса

9 Июль 2020 2020-07-09T12:02:17+03:00

Эпидемия на масштабной стройке отступила лишь на две недели

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К сожалению, пандемия новой коронавирусной инфекции пока не намерена сдавать свои позиции на Кольском полуострове. Ежедневно подтверждаются все новые и новые случаи COVID-19. Напомним: по последней информации оперативного штаба Мурманской области. в регионе опасным вирусом заболели 6512 человек.

Из 153 выявленных новых случаев два – в Белокаменке. А ведь еще вчера казалось, что эпидемия окончательно и бесповоротно покинула масштабную стройку на западном берегу Кольского залива – новых зараженных там не было в течение двух недель.

Режим ЧС на объекте был снят еще в середине июня. Однако противоэпидемические мероприятия в Белокаменке никто не отменял. КПП на въезде продолжило свою работу, а прибывающие на стройку люди в обязательном порядке проходят термометрию, а вахтовики из других – обязательную обсервацию.

Тем не менее, коронавирус оказался коварен и вернулся на объект.

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ИСТОЧНИК KP.RU