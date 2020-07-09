2020-07-09T10:46:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 9 июля 2020 года составило 23 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 9 июля 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Коронавирус одолел еще двух пациентов.Коронавирус одолел еще двух пациентов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Мурманской области увеличилось число жертв коронавируса: скончались еще две пациентки с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. Число летальных исходов увеличилось до 23.

- Возраст женщин - 67 и 68 лет. Пациентки проходили лечение в отделении реанимации, находились на искусственной вентиляции лёгких, переносили болезнь в тяжелой форме. Обе имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертензия, сахарный диабет. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти женщин не удалось, - уточнили в оперштабе.

Оперативный штаб напоминает: не игнорируйте ношение масок, при первых симптомах ОРВИ не занимайтесь самолечением и незамедлительно обращайтесь к медикам.

Напомним: у главы администрации Мурманска нашли коронавирус. Сейчас Евгений Никора находится в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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