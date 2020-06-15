2020-06-15T08:28:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменке снят режим ЧС

На стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений практически не выявляют новых зараженных
Мария ПАШЕНКОВА
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Мобильный госпиталь в Белокаменке уже не нужен. Фото: правительство Мурманской областиМобильный госпиталь в Белокаменке уже не нужен. Фото: правительство Мурманской области
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12 апреля в Междуречье был введен режим ЧС: на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений случилась вспышка коронавируса.

На данный момент в Белокаменке 2292 человека с диагнозом COVID-19. Но ситуацию удалось стабилизировать: уже которую неделю в сутки на стройке НОВАТЭК выявляют по 1-2 новому заболевшему или же ни одного.

Благодаря этому было принято решение, что режим ЧС в Междуречье снимается.

- Специалисты Роспотребнадзора проанализировали текущую обстановку в Белокаменке — оснований для продления там ограничений нет. Ранее Белокаменка была исключена из списка очагов распространения коронавируса. На строительном объекте был реализован целый комплекс мер: своевременная локализация, противоэпидемические мероприятия, тотальное скрининговое тестирование, создание в кратчайшие сроки мобильного госпиталя и новой инфраструктуры для разобщения, лечения и обсервации вахтовиков, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, ситуация на Белокаменке складывалась опасная, но благодаря слаженным действиям, катастрофы удалось избежать.

- Стройка будет наращивать объемы, хотя она и так не останавливалась. Белокаменка возвращаеся к мирной жизни, - пояснил Андрей Владимирович.

Ранее из Мурманской области уехали врачи, которые работали в мобильном госпитале МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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