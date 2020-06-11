2020-06-11T17:04:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудники "Мурманэнергосбыта" в Мурманске заболели коронавирусом

В главном управлении сотрудники переведены на самоизоляцию
Ника СВЕТЛОВА
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Коронавирус одолел крупное предприятие.Коронавирус одолел крупное предприятие.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще одно крупное предприятие Мурманской области вошло в число тех, где выявлены сотрудники с коронавирусом: диагноз COVID-19 поставили работающим в "Мурманэнергосбыте". На нем трудится свыше четырех тысяч человек, однако сейчас речь идет о единичных случаях заражения.

- Все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на предприятии соблюдаются, ведется взаимодействие с контролирующими в данной сфере органами, - рассказала "КП" пресс-секретарь "МЭС" Анна Малахова.

Как стало известно "КП", коронавирус диагностировали у сотрудницы одного из отделов центрального управления, поэтому работающих там перевели на самоизоляцию.

Напомним, крупнейшим ковидным очагом Мурманской области стала Белокаменка. Также вспышка случилась в правоохранительных органах Мурманска. Всего, по последним данным от оперативного штаба Мурманской области, коронавирусом в Мурманской области заражены 3760 человек, в Мурманске - 715 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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