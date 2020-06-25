2020-06-25T14:21:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменке продолжатся ограничения

На стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений коронавирусом заболели 2293 человека
Ника СВЕТЛОВА
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В последнее время в Белокаменке почти не выявляют новых заболевших.В последнее время в Белокаменке почти не выявляют новых заболевших.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стройка Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке стала крупнейшим ковидным очагом в Мурманской области. Всего с начала пандемии COVID-19 здесь диагностировали у 2293 человек.

К лету ситуация стабилизировалась, в середине июня в Белокаменке сняли режим ЧС, а потом улетели медработники мобильного госпиталя. В последнее время здесь день за днем не прибавляется новых заболевших, последний случай был зафиксирован 24 июня - диагноз поставили одному человеку.

Но несмотря на это, вышло постановление правительства Мурманской области, которым на территории стройплощадки считается целесообразным продолжать противоэпидемиологические мероприятия.

В частности, продолжает работу КПП, через который, например, не пустят тех, кто не работает в Белокаменке. Также все прибывающие на стройку будут все так же проходить термометрию. Прибывающие из других регионов вахтовики должны проходить обсервацию

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ИСТОЧНИК KP.RU

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