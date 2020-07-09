Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 9 июля 2020 года: у главы администрации Мурманска нашли коронавирус

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 9 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 6359 заболевших COVID-19. 3785 человек выздоровели. За последние сутки диагноз подтвержден у 163 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Верится с трудом, но Мурманск отобрал пальму первенства в коронавирусном топе у Белокаменки, где статистика зараженных остановилась на 2293 рабочих. А вот в городе-герое количество инфицированных продолжает расти - уже заболели 2553 человека. За последние сутки там выявили 124 новых случая заражения.

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 4066 человек. Новые случаи подтвердили в Кировске (+3, всего 128), Кольском районе (+7, всего 199), Североморске (+23, всего 323), Мончегорске (+1, всего 302), Печенгском районе (+1, всего 158), Оленегорске (+1, всего 46), Терском районе (+1, всего 7), Ковдорском районе (+2, всего 26).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 2553

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, впервые опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд из крупнейшего города за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее, в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 124 заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных:и 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе выявлен один новый случай заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 57

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 212 и 128 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах за сутки новых заболевших не выявлено, в Кировске +3 новых случая. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 199 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 7 новых заболевших.

Власть на карантине

Коронавирус одолел главу администрации Мурманска Евгения Никору - его тест на COVID-19 оказался положительным.

- Меня госпитализировали 7 июля. Вечером воскресенья я почувствовал недомогание, поэтому в понедельник сдал тест. Ранее я проверялся в пятницу и вторник, результаты были отрицательные. Заразился я от родных, - рассказал Евгений Викторович "КП".

Напомним: в марте этого года Евгений Викторович уже лежал в больнице, где его проверяли на коронавирус. Тогда глава администрации оказался в числе контактных лиц нулевого пациента - шахматиста из Ирландии. К счастью, тогда заражения удалось избежать.

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