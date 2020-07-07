Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на пациентов, проходящих лечение на дому и нарушивших режим изоляции, наденут трекер-браслеты

7 Июль 2020 2020-07-07T14:38:16+03:00

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Северян, подхвативших коронавирус, становится все больше, и мест в больницах уже на всех не хватает, несмотря на то, что в Мурманске развернули еще 152 ковидные койки. Именно поэтому решено было лечить пациентов с бессимптомной и легкой формой COVID-19 на дому.

- Для этого необходимо оформить отказ от госпитализации, согласие на лечение на дому, на передачу данных местной администрации (для доставки продуктов и предметов первой необходимости) и на трекер, - уточняют в оперативном штабе при правительстве мурманской области.

Правда, специальный браслет придется примерить только в том случае, если больной решит нарушить правила. Так, до полного выздоровления нельзя контактировать с людьми и покидать дом, а вот назначения врачей необходимо наоборот соблюдать неукоснительно.

Напомним: 120 трекеров уже прибыли в Мурманскую область из Воронежа. Они обошлись региональному бюджету в 1,5 миллиона рублей. Браслет будет не только отслеживать передвижения своего пациента, но и в случае ухудшения состояния больного подаст сигнал о помощи.

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