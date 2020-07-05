Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 5 июля 2020 года: пациентов, которые лечатся на дому, обеспечат лекарствами

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 4 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 5766 заболевших COVID-19. 3695 человека выздоровели. За последние сутки диагноз подтвержден у 134 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2293 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+97). Всего диагноз поставили 2112 жителям областного центра.

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 3473 человека. Новые случаи подтвердили в Мончегорске (+3, всего 290) и Кольском районе (+2, всего 165), Североморске (+21, всего 273), Оленегорске (+1, всего 41), Кандалакшском районе (+4, всего 50), Печенгском районе (+6, всего 137).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 2112

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Тем не менее работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 97 новых заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинаются открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 6

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 50

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки выявили 4 новых случая. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы с соблюдением правил безопасности и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 206 и 118 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кировске и в Апатитах за сутки нет новых заболевших. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 165 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе не прибавилось новых заболевших.

Дома стены помогают

В Мурманской области пациентов с легкой формой течения болезни или бессимптомных лечат на дому. Для амбулаторных больных противовирусные препараты будут выписываться за счет бюджета.

- В поликлиниках созданы службы мониторинга пациентов и специальные патронажные бригады медиков. В случае принятия специалистами решения о лечении на дому пациенту необходимо оформить отказ от госпитализации; согласие на лечение дома; согласие на передачу данных местной администрации (для доставки продуктов и предметов первой необходимости); согласие на трекер (комплект персонального мониторинга соблюдения изоляции применяется только в случае нарушения правил), - уточнили в оперативном штабе.

Если состояние пациента ухудшится - его в срочном порядке госпитализируют.

Спасибо врачам

На этой неделе стало известно, что расширен список медработников, которые будут получать стимулирующие выплаты из-за работы с ковидными больными.

- На стимулирующие выплаты медикам, которые работают в период пандемии и спасают пациентов с коронавирусом в Мурманской области, выделено дополнительно почти 55 миллионов рублей. Кроме того, расширен перечень категорий работников, которым осуществляются выплаты, — это сотрудники отделений и палат для дифференциальной диагностики внебольничных пневмоний, оказывающие помощь больным коронавирусом до их перевода в специализированное CoViD-отделение, а также работники специально выделенных по предписанию главного государственного санитарного врача отделений для изоляции пациентов с лёгкими и бессимптомными формами CoViD-19. Это распространяется на их труд и особые условия с мая. Деньги на доплаты за особо важную работу пойдут из резервного фонда Правительства области, - рассказали в оперативном штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в больнице Кандалакши 20 работников и пациентов заразились коронавирусом. Терапевтическое отделение Кандалакшской ЦРБ закрыто на карантин [видео] (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие отделения мурманских больниц закрыты на карантин. Мы узнали, где можно получить плановую помощь, а где - только экстренную (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области до 31 июля продлили меры поддержки для бизнеса. Пострадавшим в период пандемии предпринимателям продолжат начислять северный МРОТ (Подробности)

Министр здравоохранения Мурманской области назвал препараты для профилактики коронавируса. Также северян призывают не забывать про маски и социальную дистанцию (Подробности)

Министр здравоохранения Мурманской области: "Рост числа заболевших коронавирусом - последствия праздников в компаниях". В правительстве Мурманской области объяснили рост числа заболевших коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru