Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 7 июля 2020 года: в Мурманске развернуто дополнительно 152 койки для пациентов с коронавирусом

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 7 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 6038 заболевших COVID-19. 3704 человека выздоровели. За последние сутки диагноз подтвержден у 135 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Верится с трудом, но Мурманск отобрал пальму первенства в коронавирусном топе у Белокаменки, где статистика зараженных остановилась на 2293 рабочих. А вот в городе-герое количество инфицированных продолжает расти - уже заболел 2301 человек. За последние сутки там выявили 79 новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 3745 человек. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+13, всего 191), Североморске (+14, всего 299), Апатитах (+6, всего 212),Мончегорске (+9, всего 299), Печенгском районе (+11, всего 148), Ловозерском районе (+2, всего 10) и ЗАТО Видяево (+1, всего 8).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились районы и города Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 2301 случай

Белокаменка - 2293 случаев

Мончегорск – 299 случаев

Североморск - 299 случаев

Апатиты – 212 случаев

Кольский район - 191 случай

Печенгский район - 148 случаев

Кировск – 118 случаев

Кандалакшский район – 52 случая

Оленегорск – 41 случай

Ковдорский район - 24 случая

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 10 случаев

ЗАТО Видяево - 8 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Терский район – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Мурманск обогнал Белокаменку по числу заболевших коронавирусом.Фото: АНТОН ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 2301

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, впервые опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд из крупнейшего города за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее, в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Тем не менее работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 79 заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 6

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 52

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 212 и 118 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кировске за сутки новых заболевших не выявлено, в Апатитах +6 новых случаев. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 191 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 13 новых заболевших.

Новые койки

В больницах Мурманской области продолжают разворачивать койки для ковидных больных.

- На сегодняшний день развернуты 964 койки, из которых 312 оборудованы кислородом, 135 с аппаратами ИВЛ. На прошедшей неделе было развернуто еще 92 койки в Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина и 60 коек в центре специализированных видов помощи, - доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычеы.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил ему взять на особый контроль работу патронажных бригад, обслуживающих пациентов, которые находятся на домашнем лечении и своевременную доставку им необходимых медицинских препаратов.

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