Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 7 июля 2020 года: в Мурманске развернуто дополнительно 152 койки для пациентов с коронавирусом
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 7 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 6038 заболевших COVID-19. 3704 человека выздоровели. За последние сутки диагноз подтвержден у 135 человек.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Верится с трудом, но Мурманск отобрал пальму первенства в коронавирусном топе у Белокаменки, где статистика зараженных остановилась на 2293 рабочих. А вот в городе-герое количество инфицированных продолжает расти - уже заболел 2301 человек. За последние сутки там выявили 79 новых случаев заражения.
Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 3745 человек. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+13, всего 191), Североморске (+14, всего 299), Апатитах (+6, всего 212),Мончегорске (+9, всего 299), Печенгском районе (+11, всего 148), Ловозерском районе (+2, всего 10) и ЗАТО Видяево (+1, всего 8).
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились районы и города Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 2301 случай
Белокаменка - 2293 случаев
Мончегорск – 299 случаев
Североморск - 299 случаев
Апатиты – 212 случаев
Кольский район - 191 случай
Печенгский район - 148 случаев
Кировск – 118 случаев
Кандалакшский район – 52 случая
Оленегорск – 41 случай
Ковдорский район - 24 случая
Полярный – 21 случай
Ловозерский район - 10 случаев
ЗАТО Видяево - 8 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Терский район – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Мурманск обогнал Белокаменку по числу заболевших коронавирусом.Фото: АНТОН ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 2301
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, впервые опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд из крупнейшего города за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее, в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Тем не менее работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 79 заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 6
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 52
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 212 и 118 соответственно
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
В Кировске за сутки новых заболевших не выявлено, в Апатитах +6 новых случаев. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 191 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 13 новых заболевших.
Новые койки
В больницах Мурманской области продолжают разворачивать койки для ковидных больных.
- На сегодняшний день развернуты 964 койки, из которых 312 оборудованы кислородом, 135 с аппаратами ИВЛ. На прошедшей неделе было развернуто еще 92 койки в Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина и 60 коек в центре специализированных видов помощи, - доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычеы.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил ему взять на особый контроль работу патронажных бригад, обслуживающих пациентов, которые находятся на домашнем лечении и своевременную доставку им необходимых медицинских препаратов.
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