Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе

6 Июль 2020 2020-07-06T11:16:43+03:00

В Мурманске стало очень много ковидных пациентов. Фото: правительство МО

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Несколько месяцев подряд в коронавирусном топе Мурманской области удерживала лидирующую позицию Белокаменка, где на сегодняшний день - 2293 зараженных, и новых случаев практически не выявляется.

Но с затуханием этого очага появилсяя новый - на невеселое первое место 6 июля вырвался Мурманск, который обогнал Белокаменку на 8 ковидных пациентов. Всего в областном центре, по данным регионального оперативного штаба, инфицирован 2301 человек.

Ситуация, конечно, далеко не радужная. Тем не менее, по словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, закрывать Мурманск на карантин пока никто не собирается.

Всего в регионе зафиксирован 21 летальный исход от коронавируса. Из 6038 северян выздоровели 3704.

Напомним: какие отделения мурманских больниц закрыты на карантин. Мы узнали, где можно получить плановую помощь, а где - только экстренную.

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ИСТОЧНИК KP.RU