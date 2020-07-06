Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «46 человек – в тяжелом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ»

6 Июль 2020 2020-07-06T12:40:05+03:00

У 46 северян коронавирус протекает в тяжелой форме. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Панычев рассказал, как чувствуют себя заболевшие коронавирусом жители Мурманской области

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Уже 6038 жителей Мурманской области подхватили новую коронавирусную инфекцию. 3704 пациентов врачи смогли излечить от этой опасной заразы, жизни 21 человека COVID-19 все же унес. 2313 находятся под наблюдением врачей.

О том, как чувствуют себя зараженные коронавирусом, рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

- На вечер 5 июля госпитализированы 754 человека, у которых был подтвержден COVID-19. 35% со средней тяжестью течения заболевания. 47 человек тяжелых. 11 пациентов подключены к ИВЛ. Среди госпитализированных порядка 40% с внебольничными пневмониями с осложненным течением, - отметил Дмитрий Панычев.

По информации регионального минздрава, средств индивидуальной защиты и лекарств достаточно. В регионе продолжают разворачивать койки для ковидных больных. На данный момент их число достигает 964.

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