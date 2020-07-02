Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: пациентов легкой формой болезни лечат на дому
В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. Встает закономерный вопрос, хватает ли мест в медучреждениях? Губернатор Андрей Чибис сообщил, заработает ли госпиталь в Мурмашах, а глава регионального Роспотребнадзора уточнила, почему мурманчан стараются не увозить из города.
Также стало известно, что пациентов с легкой формой течения болезни или бессимптомных больных лечат на дому.
- Если жизни пациента ничего не угрожает, болезнь протекает легко, то он проходит лечение на дому под наблюдением врачей. Но обязательно госпитализируются те, кто имеет заболевания, которые могут привезти к ухудшению заболевания, кто живет в общежитиях и не может самоизолироваться. На дому пациентов наблюдают также сотрудники поликлиник по месту жительства, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
Ранее в правительстве региона сообщали, что всех больных коронавирусом будут госпитализировать, чтобы не рисковать жизнями. Схема лечения легких пациентов на дому, опробованная в Москве и Санкт-Петербурге, к воплощению в Заполярье не планировалась.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области до 31 июля продлили меры поддержки для бизнеса. Пострадавшим в период пандемии предпринимателям продолжат начислять северный МРОТ (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Андрей Чибис проведет брифинг по ситуации с коронавирусом. Губернатор Мурманской области прокомментирует обстановку с коронавирусом в регионе (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»