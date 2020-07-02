2020-07-02T12:15:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: пациентов легкой формой болезни лечат на дому

Министр здравоохранения Мурманской области рассказал, кого госпитализируют с COVID-19, а кого оставляют на дому
Мария ПАШЕНКОВА
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Коронавирус одолевает северян.Коронавирус одолевает северян.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. Встает закономерный вопрос, хватает ли мест в медучреждениях? Губернатор Андрей Чибис сообщил, заработает ли госпиталь в Мурмашах, а глава регионального Роспотребнадзора уточнила, почему мурманчан стараются не увозить из города.

Также стало известно, что пациентов с легкой формой течения болезни или бессимптомных больных лечат на дому.

- Если жизни пациента ничего не угрожает, болезнь протекает легко, то он проходит лечение на дому под наблюдением врачей. Но обязательно госпитализируются те, кто имеет заболевания, которые могут привезти к ухудшению заболевания, кто живет в общежитиях и не может самоизолироваться. На дому пациентов наблюдают также сотрудники поликлиник по месту жительства, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Ранее в правительстве региона сообщали, что всех больных коронавирусом будут госпитализировать, чтобы не рисковать жизнями. Схема лечения легких пациентов на дому, опробованная в Москве и Санкт-Петербурге, к воплощению в Заполярье не планировалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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