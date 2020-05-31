2020-05-31T14:16:22+03:00
Происшествия

Друзья пострадавшей пассажирки в смертельной аварии в Апатитах рассказали о ее самочувствии

Виновница ДТП пока не связалась с ее близкими и не предложила помощь
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
За жизнь Вики продолжают бороться врачи. Фото: Из личного архива семьи пострадавшей девушкиЗа жизнь Вики продолжают бороться врачи. Фото: Из личного архива семьи пострадавшей девушки
Изменить размер текста:

- Живи, Вика! Только живи! - эту фразу как мантру сейчас повторяют тысячи северян, молясь за девушку пострадавшую с страшном ДТП в Апатитах.

Неделю назад жизнь трех семей в этом городе разделилась на до и после. Напомним: пьяная автоледи на Mitsubishi Pajero устроила гонку с инспекторами ДПС, которая закончилась смертельной аварией. 20-летний водитель SsangYong, который попался на пути несущегося внедорожника, погиб на месте, а его 18-летняя пассажирка оказалась в реанимации.

- Вика находится в Мурманской областной больнице в отделении реанимации. Состояние по-прежнему крайне тяжелое. Сейчас она в медикаментозном сне под наблюдением нейрохирургов. У нее много переломов и тяжелая черепно-мозговая травма, - рассказывает подруга пострадавшей девушки Анастасия Самойлова и просит не распространять в соцсетях недостоверную информацию о состоянии пассажирки SsangYong.

Пока врачи борются за жизнь апатитчанки, виновница того страшного ДТП до сих пор не связалась с ее родными и не предложила помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама погибшего в аварии 20-летнего парня из Апатитов: «Виновница ДТП ухмыльнулась и показала мне средний палец». Жители Апатитов и Кировска требуют привлечь к ответственности 36-летнюю бизнесвумен (Подробности)

В Апатитах возбудили уголовное дело в отношении женщины, устроившей смертельное ДТП. За поездку на скорости 148 километров в час она может заплатить 5 годами лишения свободы (Подробности)

Бизнесвумен, устроившая смертельное ДТП в Апатитах, признала свою вину лишь частично. Автоледи не отрицает, что была "умеренно пьяна" (Подробности)

Северяне создали петицию с требованием наказать виновницу смертельной аварии в Апатитах. Автору документа уже шлют угрозы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Друзья пострадавшей пассажирки в смертельной аварии в Апатитах рассказали о ее самочувствии
Дорогу за Верхнетуломским перекрыли - река Лотта вышла из берегов
В Мурманске ищут мужчину с родинкой под левым глазом
В Североморске появилась клумба, посыпанная ядом
Под Мурманском паводок подмыл железнодорожный мост
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: В Апатитах и Кировске ввели электронные пропуска
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: детская оздоровительная кампания начнется 15 июня
Конкурс по проекту реновации Больничного городка в Мурманске будет аннулирован
Родители Миши Жукова из Мурманска рассказали, как удалось собрать 200 миллионов рублей на его лечение
В Мурманске пропала 16-летняя школьница
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 30 мая 2020 года: 3181 зараженный в Мурманской области, 2034 выздоровевших, 7 умерших
В Мурманске женщина попала под автобус
Улицы Мурманска будут патрулировать казаки
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: почему жители Мурманской области не могут лечить коронавирус дома
Жителей Кировска просят помочь привести в порядок квартиру после пожара, в котором погиб человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 30 детей с COVID-19 госпитализированы в больницу
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: когда будут открыты спортзалы, фитнес-центр и большие магазины
Житель Мурманска из окна своей квартиры заметил в палисаднике труп
В министерстве строительства Мурманской области работает ФСБ
В Мурмашах паводок начал размывать дорогу
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Будем наказывать тех, кто приезжает на семужью рыбалку и не соблюдает самоизоляцию»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске введут электронные пропуска
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе провели более 90 тысяч тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора по Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Наша задача, чтобы один человек заражал не более одного человека»