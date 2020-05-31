Друзья пострадавшей пассажирки в смертельной аварии в Апатитах рассказали о ее самочувствии

31 Май 2020 2020-05-31T14:16:22+03:00

За жизнь Вики продолжают бороться врачи. Фото: Из личного архива семьи пострадавшей девушки

Виновница ДТП пока не связалась с ее близкими и не предложила помощь

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- Живи, Вика! Только живи! - эту фразу как мантру сейчас повторяют тысячи северян, молясь за девушку пострадавшую с страшном ДТП в Апатитах.

Неделю назад жизнь трех семей в этом городе разделилась на до и после. Напомним: пьяная автоледи на Mitsubishi Pajero устроила гонку с инспекторами ДПС, которая закончилась смертельной аварией. 20-летний водитель SsangYong, который попался на пути несущегося внедорожника, погиб на месте, а его 18-летняя пассажирка оказалась в реанимации.

- Вика находится в Мурманской областной больнице в отделении реанимации. Состояние по-прежнему крайне тяжелое. Сейчас она в медикаментозном сне под наблюдением нейрохирургов. У нее много переломов и тяжелая черепно-мозговая травма, - рассказывает подруга пострадавшей девушки Анастасия Самойлова и просит не распространять в соцсетях недостоверную информацию о состоянии пассажирки SsangYong.

Пока врачи борются за жизнь апатитчанки, виновница того страшного ДТП до сих пор не связалась с ее родными и не предложила помощь.

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