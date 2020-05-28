Северяне создали петицию с требованием наказать виновницу смертельной аварии в Апатитах

28 Май 2020 2020-05-28T17:10:43+03:00

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Статья, по которой возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии в Апатитах, возмутила не только горожан, но и северян со всей области. Ведь в части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» нет ни слова о том, что виновница ДТП была пьяной. И люди боятся, что автоледи, погубившая 20-летнего водителя SsangYong, отделается условным наказанием.

Поэтому в соцсетях создали петицию «Наказать за смертельное ДТП пьяную вумен! Помогите семье погибшего!».

- Я посторонний человек, который не остался равнодушным к этой ситуации. Непонятно, почему девушке предъявляют обвинение по третьей части, а не по четвертой. Она осознанно села за руль нетрезвой и осознанно уходила от погони... Не осознанно она погубила жизнь молодого парня и покалечила девушку, которые в отличие от нее точно ни в чем не виноваты. Кто теперь утешит мать погибшего? Никто! И никогда! Поражает спокойствие виновной и ее поступки в отношении семей, в которые она принесла горе, - говорит автор петиции из Ковдора Ирина Бачинова.

Девушка не верит, что уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью и старается привлечь к этой ситуации внимание общественности и компетентных органов. Документ уже подписало почти 6,5 тысяч человек.

- После создания петиции мне уже пришло сообщение с угрозами и пожеланиями быть сбитой автомобилем, - говорит собеседница «КП».

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