2020-05-28T14:25:58+03:00
Происшествия

Бизнесвумен, устроившая смертельное ДТП в Апатитах, признала свою вину лишь частично

Автоледи не отрицает, что была "умеренно пьяна"
Варвара РУСЛАНОВА
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От корейского внедорожника осталась лишь груда железа. Фото: Виталий СловецкийОт корейского внедорожника осталась лишь груда железа. Фото: Виталий Словецкий
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Разговоры вокруг страшной аварии, которая произошла в ночь на 23 мая в Апатитах, не утихают. Еще бы! Ведь автоледи на Mitsubishi Pajero устроила гонку на скорости 148 километров в час, которая закончилась гибелью совсем молодого парня. В ДТП погиб 20-летний водитель SsangYong, попавшейся на пути нетрезвой гонщицы. Виновница же аварии вместо извинений ухмыльнулась в лицо его матери и показала средний палец.

В полиции уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Однако пока в квалификации произошедшей трагедии не идет речь о том, что автоледи была в состоянии алкогольного опьянения, поскольку нет результатов ее анализа крови.

- Водитель Mitsubishi Pajero дала признательные показания, частично признала вину, также созналась в умеренном употреблении алкоголя, - сообщает «ХибИнформБюро» со ссылкой на заместителя начальника МО МВД РФ «Апатитский» Алексея Мартынова.

Что значит частичное признание вины, не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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