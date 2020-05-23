27 ездовых собак из Оленегорска предлагают взять на передержку для общения

23 Май 2020 2020-05-23T15:13:30+03:00

На время простоя из-за коронавируса кормом они обеспечены, а вот внимания им катастрофически не хватает

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С приходом короновируса в Заполярье для северян наступили тяжелые времена. Одни остались без работы, другие вынуждены сидеть, сложа руки, из-за ограничительных мер. Однако тяжелее всего приходится животным, привычный ход жизни которых тоже нарушила эпидемия.

Напомним: жители Мурманской области уже пришли на помощь 45 ездовым собакам, когда им нечего было есть. Теперь же добросердечных северян просят помощь не рублем, а вниманием.

- На территории агродеревни проживает 27 собак. Все они очень активные и дружелюбные. Но из-за того, что нам запрещено работать, животные лишены общения с людьми, а это для них очень важно. Я не могу обеспечить всем качественное внимание и тренировки. Вся моя работа сведена сейчас к тому, чтобы добывать им и себе деньги на питание, - обратилась к северянам Татьяна Ефремова, управляющая агродеревней «Олений берег». – Кстати, в перечень пострадавших отраслей мы не вошли по формальным причинам.

Татьяна Ефремова предлагает всем желающим брать ее подопечных на передержку. С временных хозяев ездовых собак требуется только внимание и тренировки, а питание для них обеспечит настоящая владелица. Таким образом собаки получат недостающее общение, а северяне смогут попробовать себя в роли хозяев.

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