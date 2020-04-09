Не умрут от голода во время коронавируса: Жители Мурманска и области собрали на корм 45 ездовым собакам 164 тысячи рублей и 5 тонн оленины

Объявленные президентом России эпидканикулы длиною в месяц не только оставили некоторых северян без работы, но и поставили под угрозу жизнь 45 ездовых собак из Оленегорска и Апатитов. Напомним: слишком рано завершившийся из-за коронавируса туристический сезон не дал четвероногим друзьям самим заработать себе на пропитание и поставил их нос к носу с голодной смертью. К счастью, северяне, известные своей добротой, не оставили братьев наших меньших голодать.

- Сбор мы закрыли. Получили невероятное количество отзывов, очень много теплых слов от людей, которые нас знают и поддерживают. Это настолько важно сегодня в этом мире, где полно разных проблем и гуляет вирус, который убивает людей. Спасибо вам от всей души! – благодарит своих добродетелей Татьяна Ефремова, управляющая агродеревней «Олений Берег».

Всего за несколько дней отзывчивые северяне собрали для ее питомцев и подопечных группы «Khibiny_husky.Катание на хаски.Походы.Мурманск» порядка 164 тысяч рублей и изрядно пополнили запасы корма, привезя на базу, что в лесу в 3 километрах от Оленегорска, около пяти мешков сухого корма, сто килограммов круп и пять тонн обрезков и костей оленины. Помощь подоспела вовремя – дорога начала таять, а, значит, что в ближайшее время база окажется в полной изоляции от большой земли.

- Кончено, оленины очень много – нам столько не надо. Поэтому первой партией мы поделились с общественным приютом «Дом с хвостом» в Мончегорске, а вторую отвезем в Мурманск другим нуждающимся хвостатым, - рассказывает Татьяна Ефремова. – Кроме того, несмотря на то, что сбор мы закрыли, деньги продолжают поступать.

Сейчас управляющая агродеревни и ее коллега из Апатитов ведут переговоры с поставщиками корма из средней полосы, поскольку в нашем регионе цена за последние три недели выросла аж на 500 рублей за мешок. Если учесть, что в месяц на содержание 27 собак уходит порядка 70 тысяч рублей, то собранных средств хватит, чтобы дожить до лета.

- А там, я надеюсь, что карантин закончится, вирус уйдет, и мы сможем продолжить радовать людей и самостоятельно зарабатывать себе на пропитание, - не теряет оптимизма девушка.

Надо признать, что далеко не все северяне отнеслись с пониманием к этой ситуации, многие обвиняли бизнесменов в неправильном распределении средств, другие отправляли их работать. К счастью, победило добро, и 45 симпатичных=собак будут сыты.

Хозяйка 27 ездовых собак благодарит северян, собраших деньги на корм ее питомцам.Автор: Татьяна Ефремова

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