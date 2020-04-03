2020-04-03T11:05:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 45 ездовых собак из Оленегорска и Апатитов могут умереть голодной смертью

Коронавирус оставил почти полсотни ездовых собак в Мурманской области без еды
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Привыкшие зарабатывать себе на корм сами, в условиях пандемии хвостатые вынуждены просить о помощи. Фото: Из архива Татьяны ЕфремовойПривыкшие зарабатывать себе на корм сами, в условиях пандемии хвостатые вынуждены просить о помощи. Фото: Из архива Татьяны Ефремовой
Изменить размер текста:

Коронавирус не щадит не только людей, но и бизнес. Нерабочая неделя, превратившаяся в месяц, больно ударила по предпринимателям. Но, наверное, сложнее всего приходятся тем, чей бизнес неразделимо связан с животными. В обычной ситуации хвостатые сами зарабатывают себе на корм и кров, но что делать, когда жизнь поставлена на паузу? Умирать с голоду?

Такая перспектива замаячила перед мокрыми носами 45 ездовых собак из Оленегорска и Апатитов.

- Туристический сезон закончился намного раньше срока, да и турпоток был в разы меньше, чем ожидалось. Мы не успели заработать на корма. Запасов мало. Во время карантина у животных вообще нет возможности прокормить себя и своих братьев. И неизвестно, когда можно будет снова работать. Любая ваша помощь спасет не одну жизнь! – такой пост с мольбой о помощи появился в социальных сетях.

Чем можно помочь? Крупы, корма, мясо, рыба, – все, что можно сварить и дать в качестве еды четвероногим друзьям. Если у вас есть желание и возможность протянуть руку собакам, можете связаться с Татьяной Ефремовой и Агродеревней "Олений берег".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 3 апреля 2020 года: 15 заболевших, 19 - с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 3 апреля 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: где вернуть деньги за льготные проездные на апрель. Если по транспортной карте не совершалось поездок, можно продлить ее на май (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: За двое суток в Оленегорск не пустили 50 автомобилей с 90 пассажирами на борту. Полсотни машин, направляющихся в Оленегорск, развернули на блок-посту из-за коронавируса (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жители Мурманской области сдают дачи на время самоизоляции. Северянам предлагают переждать пандемию вдали от города (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: "Яндекс.Навигатор" покажет, в какие города Мурманской области закрыт въезд. Из-за коронавируса в Мурманской области закрыт въезд в отдельные населенные пункты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 3 апреля 2020: диагноз поставлен одному несовершеннолетнему, еще два ребенка - с предварительно подтвержденным диагнозом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Кировске «волонтеры» предлагали купить с рук продукты, а в Полярных Зорях неизвестные в штатском проверяют, соблюдается ли карантин
Мурманская область не попала в число регионов с риском повышенного возникновения лесных пожаров
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске: закрыты Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 45 ездовых собак из Оленегорска и Апатитов могут умереть голодной смертью
Работа школ, лицеев, гимназий во время режима обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области
Режим самоизоляции в Мурманске из-за коронавируса: выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Число заболевших коронавирусом в Мурманске на 3 апреля 2020 года составило 15 человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жители Мурманской области скупают лимоны и имбирь
В Мурманской области будут судить 18-летнюю девушку, которая убила 94-летнего прадеда-ветерана Великой Отечественной войны