Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 45 ездовых собак из Оленегорска и Апатитов могут умереть голодной смертью

3 Апр 2020 2020-04-03T11:05:36+03:00

Привыкшие зарабатывать себе на корм сами, в условиях пандемии хвостатые вынуждены просить о помощи. Фото: Из архива Татьяны Ефремовой

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Коронавирус не щадит не только людей, но и бизнес. Нерабочая неделя, превратившаяся в месяц, больно ударила по предпринимателям. Но, наверное, сложнее всего приходятся тем, чей бизнес неразделимо связан с животными. В обычной ситуации хвостатые сами зарабатывают себе на корм и кров, но что делать, когда жизнь поставлена на паузу? Умирать с голоду?

Такая перспектива замаячила перед мокрыми носами 45 ездовых собак из Оленегорска и Апатитов.

- Туристический сезон закончился намного раньше срока, да и турпоток был в разы меньше, чем ожидалось. Мы не успели заработать на корма. Запасов мало. Во время карантина у животных вообще нет возможности прокормить себя и своих братьев. И неизвестно, когда можно будет снова работать. Любая ваша помощь спасет не одну жизнь! – такой пост с мольбой о помощи появился в социальных сетях.

Чем можно помочь? Крупы, корма, мясо, рыба, – все, что можно сварить и дать в качестве еды четвероногим друзьям. Если у вас есть желание и возможность протянуть руку собакам, можете связаться с Татьяной Ефремовой и Агродеревней "Олений берег".

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