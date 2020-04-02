2020-04-02T17:49:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Мурманске: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис решит, кто будет работать в регионе и сколько будет длиться самоизоляция
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис представит Москве свой план по противостоянию коронавирусу в регионе. Фото: правительство РФАндрей Чибис представит Москве свой план по противостоянию коронавирусу в регионе. Фото: правительство РФ
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2 апреля президент Владимир Путин обратился к россиянам с новой речью, посвященной ситуации с коронавирусом. Глава государства сообщил, что нерабочее время, которое изначально устанавливалось с 28 марта по 5 апреля, продлится до конца месяца.

При этом Владимир Владимирович отметил, что главы субъектов сами решат, ужесточать ли действующие у них меры противостояния COVID-19 или оставить их в таком положении, как они есть.

Напомним: с 30 марта в Мурманской области действует режим "сидим дома" - самоизоляция обязательно для всех вне зависимости от возраста. При этом в Мончегорск, Апатиты, Кировск, Оленегорск, Ковдор, Полярные Зори, Ура-Губу и Териберку закрыт въезд: попасть в эти населенные пункты можно только по прописке или работникам экстренных служб.

В ближайшее время губернатор Андрей Чибис представит Москве свое видение плана по недопущению распространения коронавируса в регионе. Срок есть до конца этой недели. В оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили, что в ближайшее время станет известно, как будет продолжаться обучение в школах и другие подробности жизни северян в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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