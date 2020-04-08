На мурманские судна в поисках вкусненького забрались белый мишка и морской лев
Нежданные гости нагрянули к мурманским рыбакам, пока те были в море. Так, на палубу судна «Арктик Спирит» ловко забрался по кранцам белый медведь. Случай произошел в районе Шпицбергена.
- Мишка парализовал работу! Искал еду. Моряки благоразумно забрались повыше. Не найдя рыбы, медведь уплыл несолоно хлебавши, хотя целый паллет даров моря стоял прямо у него за спиной, - поделился на личной странице в соцсетях пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта Алексей Бакуменко.
А к другим заполярным морякам заглянул морской лев, который учуял на судне запах свежей рыбки. Ластоногий успел перехватить пару рыбешек, пока его поливали водой из шланга, прогоняя обратно в море. Быстренько полакомившись и осознав, что ему здесь не очень рады, зверек попрощался с мурманчанами и прыгнул в воду. Ну, хотя бы у одного животного охота удалась.
Напомним: к берегам Колы в конце марта на льдине приплыл милый пушистый тюлень. Зверек-лежебока беспечно нежился на солнышке.
Морской лев пришел к мурманским рыбакам за рыбой.Автор: vk.com/moryakmurmana
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