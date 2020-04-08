На мурманские судна в поисках вкусненького забрались белый мишка и морской лев

8 Апр 2020 2020-04-08T14:11:28+03:00

Мишка не заметил, что рыба у него почти перед носом. Фото: А. Бакуменко

Ластоногому удалось полакомиться рыбкой на борту, а вот косолапый не заметил целый паллет даров моря у себя за спиной [видео]

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Нежданные гости нагрянули к мурманским рыбакам, пока те были в море. Так, на палубу судна «Арктик Спирит» ловко забрался по кранцам белый медведь. Случай произошел в районе Шпицбергена.

- Мишка парализовал работу! Искал еду. Моряки благоразумно забрались повыше. Не найдя рыбы, медведь уплыл несолоно хлебавши, хотя целый паллет даров моря стоял прямо у него за спиной, - поделился на личной странице в соцсетях пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта Алексей Бакуменко.

А к другим заполярным морякам заглянул морской лев, который учуял на судне запах свежей рыбки. Ластоногий успел перехватить пару рыбешек, пока его поливали водой из шланга, прогоняя обратно в море. Быстренько полакомившись и осознав, что ему здесь не очень рады, зверек попрощался с мурманчанами и прыгнул в воду. Ну, хотя бы у одного животного охота удалась.

Напомним: к берегам Колы в конце марта на льдине приплыл милый пушистый тюлень. Зверек-лежебока беспечно нежился на солнышке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/771734" frameborder="0"></iframe> Морской лев пришел к мурманским рыбакам за рыбой.Автор: vk.com/moryakmurmana

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