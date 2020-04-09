2020-04-09T12:10:18+03:00
Общество

Заброшенный вокзал Кировска превратится в произведение искусства

Здание распишут как храм невиданной цивилизации или как скелет зверя-киборга, сплоченного с природой
Наталья ЛОБАНОВА
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Художники обновят старенький вокзал. Фото: Марина ХардиковаХудожники обновят старенький вокзал. Фото: Марина Хардикова
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Всеми забытый старый кировский вокзал совсем скоро получит новое дыхание. Здание собираются превратить в шедевр искусства петербуржские художники Марина Хардикова и Александр Милицын.

- Я придумала чуть-чуть проявить сумасбродную мощь этого сооружения, представив его как древний храм невиданной, другой цивилизации. Или второй вариант – создать скелет странного животного-киборга, сросшийся с природой. Проект росписи вокзала в Мурманской области выбран лучшим и ему хотят присудить грант. Только суммы гранта может не хватить на воплощение идеи, и нам нужно найти еще деньги. Проект очень необычный и яркий,и он должен быть реализован - поделилась в личном аккаунте в Instagram Марина Хардикова.

Как рассказал художница "КП", работы по обновлению вокзала начнутся не раньше мая.

-Этот проект будет реализован в рамках нашего движения Rainessence. Мы выбираем обработанные временем объекты и творим, используя краски природных оттенков (мох,плесень,бетон,кирпич), отражая суть места. В таком стиле мы сделали уже много фресок в разных городах: Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Абрау-Дюрсо,Екатеринбурге. В мае планируем слетать на разведку в Кировск. И этим летом хотелось бы воплотить проект. Надеемся, что коронавирус нам не помешает, - отметила Марина Хардикова.

Напомним: в прошлом году появились слухи, что кировский вокзал хотят снести, но местные жители оказались против такого решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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