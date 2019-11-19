2019-11-19T17:27:41+03:00
Общество

«Пожалуйста, оставьте!»: Северяне отреагировали на информацию о сносе вокзала в Кировске

Сейчас решается судьба старейшего строения
Лидия АРСТОВА
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Неужели у кого-то поднимется рука снести такую красоту?! Фото: photogoroda.comНеужели у кого-то поднимется рука снести такую красоту?! Фото: photogoroda.com
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- Пожалуйста, не сносите здание вокзала в Кировске, лучше восстановить! - просит одна местная жительница.

- Сперва «убили» прекрасное здание. Теперь ожидаемый снос. Ничего нового. Легче строить временные бараки из «сэндвичей». Зачем в наших городах капитальное строительство. Все равно умирающий край, - вторят ей ее земляки.

Страсти разгорелись вокруг старого здания вокзала в Кировске, которое уже много лет слепо смотрит на северян. Недавно пошли слухи, что его все-таки решили сносить. По словам главы администрации Кировска Юрия Кузина, здание находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. Но руководитель лелеет надежду договориться с РЖД о более перспективном проекте, чем снос бывшего вокзала. Вот только в ведомстве уверяют, что не имеют к этим руинам никакого отношения.

- Вокзал был снят с баланса задолго до появления РЖД в 2003 году. Это дела еще советских времен. Закрыли вокзал в 1996 году. Сейчас он находится в муниципальном ведении, - сообщил «КП» пресс-секретарь Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги Василий Рябков.

У администрации другая информация. Там уверяют, что в апреле 1966 года здание бывшего вокзала было передано с баланса отделения ОЖД в муниципальное имущество Кировска. При этом право владения вокзалом находится в федеральной собственности.

- На текущий момент администрация не является законным владельцем здания вокзала и не может принимать решение по его сносу, а также иные решения, связанные с его эксплуатацией, - отметил заместитель главы администрации Кировска Сергей Комлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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