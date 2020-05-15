В Мурманске завершены поиски 33-летней женщины, которая пропала на улице Лобова рано утром

15 Май 2020 2020-05-15T13:25:59+03:00

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Сразу две хорошие новости пришли вечером 14 мая. Первая - в Мурманске нашлась 33-летняя Дина Бондарь.

Напомним: женщина ушла около 13.00 8 мая с работы на улице Свердлова и пропала. Последний раз ее видели рано утром 9 мая у дома №36 по улице Лобова. После этого наблюдательные мурманчане даже начали подозревать, что в этом районе орудует маньяк – ведь в трех домах от места, где последний раз видели Дину, три месяца назад пропал 19-летний Валентин Шемякин.

Однако такое странное стечение обстоятельств оказалось лишь совпадением и не более того.

- Нашлась. Слава Богу, жива, - сообщили в группе поискового отряда «МурманСпас».

По традиции, волонтеры не раскрывают информацию, где пропадала женщина. Тем не менее, то, что она объявилась живой, это несомненно хорошая новость. Вторая радостная весть в том, что никакого маньяка на улице Лобова нет.

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