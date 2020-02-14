2020-02-14T14:19:47+03:00
Общество

Пропавшего в Мурманске Валентина Шемякина ищут уже десятый день

Всех неравнодушных горожан просят помочь с поисками 19-летнего северянина
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Местного жителя по всему городу ищут с пятого февраля.Фото: ПСО "МурманСпас"Местного жителя по всему городу ищут с пятого февраля.Фото: ПСО "МурманСпас"
Изменить размер текста:

Родные и близкие Валентина Шемякина не находят себе места от волнения с 5 февраля. Напомним, что в этот день 19-летний юноша бесследно пропал, когда ушел от друга, живущего в Мурманске на улице Сафонова, 10, приблизительно в 5-6 часов утра. Последний раз парень был замечен в день пропажи, когда попал в объектив видеокамер у супермаркета на улице Лобова.

- Последний раз его заметили в пять утра у здания магазина «Яблочко». Но видеокамера магазина, к сожалению, не охватила то место, откуда в последствие пропал северянин, - рассказала «КП» координатор поисково-спасательного отряда «МурманСпас» Ольга Кононенко.

После этого Валентина никто не видел. Поиски ведутся каждый день, привлечена полиция, волонтеры. Опрашивали всех друзей и знакомых молодого человека, а также водителей припаркованных машин, которым он мог попасться на записях видеорегистратора. Также искали пропавшего с собакой, но и это не дало результатов.

Сейчас все желающие могут присоединиться к поискам мурманчанина. Тех, кто хочет помочь, просят позвонить по телефонам: 8-911-311-70-20 (Ольга) или 8-911-339-89-41 (Ирина).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске подросток упал с крыши подсобки гимназии
На мосту через Кольский залив в Мурманске выключат свет
Пропавшего в Мурманске Валентина Шемякина ищут уже десятый день
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
Обновление Больничного городка в Мурманске поддержала Москва
В Мурманске на мусоросжигательном заводе горели 50 квадратных метров мусора
Администрация Мурманска выделит больше 9 миллионов рублей на снос 8 «деревяшек»
Жительница Мурманска два года назад ушла из дома и до сих пор не вернулась
Новый вице-губернатор возмущен качеством работы управляющих компаний в Мурманске и Североморске
В Североморске предприниматель получил грант на открытие детского сада и смог на этом незаконно нажиться
В Мурманской области запустили флешмоб в поддержку врачей #янеживотное
Житель Лоухов ради поездки к друзьям в Мурманскую область взломал гараж и украл электро-лобзик