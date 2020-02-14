Пропавшего в Мурманске Валентина Шемякина ищут уже десятый день

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:19:47+03:00

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Родные и близкие Валентина Шемякина не находят себе места от волнения с 5 февраля. Напомним, что в этот день 19-летний юноша бесследно пропал, когда ушел от друга, живущего в Мурманске на улице Сафонова, 10, приблизительно в 5-6 часов утра. Последний раз парень был замечен в день пропажи, когда попал в объектив видеокамер у супермаркета на улице Лобова.

- Последний раз его заметили в пять утра у здания магазина «Яблочко». Но видеокамера магазина, к сожалению, не охватила то место, откуда в последствие пропал северянин, - рассказала «КП» координатор поисково-спасательного отряда «МурманСпас» Ольга Кононенко.

После этого Валентина никто не видел. Поиски ведутся каждый день, привлечена полиция, волонтеры. Опрашивали всех друзей и знакомых молодого человека, а также водителей припаркованных машин, которым он мог попасться на записях видеорегистратора. Также искали пропавшего с собакой, но и это не дало результатов.

Сейчас все желающие могут присоединиться к поискам мурманчанина. Тех, кто хочет помочь, просят позвонить по телефонам: 8-911-311-70-20 (Ольга) или 8-911-339-89-41 (Ирина).

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ИСТОЧНИК KP.RU