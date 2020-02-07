В Мурманске пропал 19-летний парень, который не вернулся домой от друга

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:45:56+03:00

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19-летнего северянина Валентина Шемякина повсюду ищут родные и близкие, забившие тревогу, когда молодой человек не вернулся из гостей. Известно, что 5 февраля в 5-6 часов утра парень ушел от друга, который живет в Мурманске на улице Сафонова, дом 10. С тех пор его местоположение не известно.

Юноша был одет в черную легкую куртку-бомбер, черные джинсы и черные ботинки. На голове – бордовая вязаная шапка.

Приметы: рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы.

В 10.00 седьмого февраля был объявлен сбор людей на поиски Валентина, который организовали волонтеры спасательного отряда «МурманСпас». Молодого человека сейчас ищут в Ленинском районе города, найти его пока что не удалось.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

ИСТОЧНИК KP.RU