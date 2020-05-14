2020-05-14T16:22:12+03:00
Происшествия

В Мурманске ищут 33-летнюю женщину, которая пропала на улице Лобова рано утром

Дина Бондарь исчезла в том же районе, что и Валентин Шемякин три месяца назад
Елена МОЛОДЦОВА
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О Дине Бондарь ничего неизвестно с 9 мая. Фото: МурманСпасО Дине Бондарь ничего неизвестно с 9 мая. Фото: МурманСпас
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Просто совпадение или ниточка, ведущая к страшной тайне? Спустя три месяца после того, как рано утром 5 февраля у дома № 26 на улице Лобова в Мурманске в последний раз видели 19-летнего Валентина Шемякина, в этом же районе пропал еще один человек.

Напомним: молодой человек возвращался от друга, живущего в доме № 10 на улице Сафонова, и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения супермаркета. С тех пор о нем ничего неизвестно. И вот новый случай.

- Около 13.00 8 мая 33-летняя Дина Бондарь ушла с работы по адресу: улица Свердлова, 2/7. Рано утром 9 мая женщина была замечена у Сбербанка на Лобова, 36. Оттуда она ушла вместе с женщиной. С тех пор о ней ничего неизвестно, - рассказывают в поисковом отряде «МурманСпас».

Получается, что Дина пропала рано утром буквально через три дома от того места, где в феврале в последний раз видели Валентина Шемякина. Женщина с длинными светло-рыжими волосами была одета в серую толстовку с капюшоном, синий жилет, темные брюки и синие мокасины. Ее рост 180 сантиметров. Дина худощавого телосложения. Сутулится, прихрамывает.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Дины Бондарь, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-61-10, 02 или 102 либо волонтерам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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