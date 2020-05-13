2020-05-13T16:17:36+03:00
Происшествия

Под Кандалакшей собака принесла голову мужчины во двор с детской площадкой

Погибший 7 мая поругался с женой, ушел из дома и пропал
Ника СВЕТЛОВА
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Фрагменты тела мужчины нашли в лесополосе за жилыми домами.Фрагменты тела мужчины нашли в лесополосе за жилыми домами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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12 мая в группах поисковых отрядов Мурманской области появилась ориентировка на поиск на 47-летнего Сергея К.

- 7 мая около 12.00 ушел из дома в поселке Лупче-Савино-2 и пропал, - рассказали волонтеры.

Оказалось, что мужчина в тот день поссорился с супругой и поэтому покинул квартиру. Жена Сергея тем же вечером забила тревогу и заявила в полицию об исчезновении мужа. Нашли его при жутких обстоятельствах.

Сергей ушел из дома 7 мая после ссоры с женой. Фото: МурманСпас

Сергей ушел из дома 7 мая после ссоры с женой. Фото: МурманСпас

13 мая житель Лупче-Савино пошел погулять во двор дома №15 военного поселка. И увидел, как навстречу ему в сторону детской площадки бежит собака с... человеческой головой в зубах. Мужчина в ужасе позвонил в полицию, на место приехала следственно-оперативная группа, которая начала прочесывать местность.

- В лесополосе возле дома №18 была найдена нижняя часть туловища мужчины, а также одежда с верхней части туловища. Назначена экспертиза, чтобы установить механизм получения ран и причину смерти мужчины, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

По предварительным данным, на теле мужчины нашли много рваных ран, которые обычно указывают на укусы животных. Рядом с телом нашли много собачьих следов, а вот следов волочения и борьбы нет, как и отпечатков медвежьих лап. Поэтому более вероятно, что тело растерзали дворняги, а не царь леса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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