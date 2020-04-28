В Мурманской области уже полгода ищут двух рыбаков, пропавших без вести
Вот уже полгода в Мурманской области повсюду ищут двух без вести пропавших рыбаков. Один из них – 55-летний Павел Пермяков, который 24 октября прошлого года уехал на рыбалку на озеро Верхнее Полисарское в Кировском районе. До сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: среднего телосложения, рост 165 - 175 сантиметров, волосы короткие, рыжие, с лобной залысиной, на левой руке татуировка в виде двух точек. Был одет в камуфляжную куртку и штаны, вязаную шапку, свитер, футболку и черные ботинки. При себе имел ружье «ИЖ-27М».
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (815-55) 45230 или 8 (815-55) 61620.
Второй пропавший рыбак – 49-летний Вадим Аристов, который 6 октября удил рыбу на озере Ориярви, неподалеку от поселка Зареченск. Около полудня того же дня мужчина уплыл на лодке, и где он теперь находится – остается загадкой.
- Приметы северянина - рост 170 сантиметров, волосы прямые, средней длины. Был одет в черную куртку, серый свитер, темные брюки и кроссовки, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
С информацией о пропавшем Вадиме просьба обращаться в полицию по телефонам: 8-999-091-62-09 или 8 (815-33) 5-21-10.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске пропал 19-летний парень, который не вернулся домой от друга. Валентина Шемякина родные и близкие ищут с пятого февраля (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU