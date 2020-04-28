2020-04-28T14:13:44+03:00
Общество

В Мурманской области уже полгода ищут двух рыбаков, пропавших без вести

Один мужчина поехал на озеро Верхнее Полисарское, а другой - на озеро Ориярви
Наталья ЛОБАНОВА
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Остается только гадать о том, где сейчас находятся северяне.Остается только гадать о том, где сейчас находятся северяне.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Вот уже полгода в Мурманской области повсюду ищут двух без вести пропавших рыбаков. Один из них – 55-летний Павел Пермяков, который 24 октября прошлого года уехал на рыбалку на озеро Верхнее Полисарское в Кировском районе. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, рост 165 - 175 сантиметров, волосы короткие, рыжие, с лобной залысиной, на левой руке татуировка в виде двух точек. Был одет в камуфляжную куртку и штаны, вязаную шапку, свитер, футболку и черные ботинки. При себе имел ружье «ИЖ-27М».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (815-55) 45230 или 8 (815-55) 61620.

Второй пропавший рыбак – 49-летний Вадим Аристов, который 6 октября удил рыбу на озере Ориярви, неподалеку от поселка Зареченск. Около полудня того же дня мужчина уплыл на лодке, и где он теперь находится – остается загадкой.

- Приметы северянина - рост 170 сантиметров, волосы прямые, средней длины. Был одет в черную куртку, серый свитер, темные брюки и кроссовки, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

С информацией о пропавшем Вадиме просьба обращаться в полицию по телефонам: 8-999-091-62-09 или 8 (815-33) 5-21-10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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