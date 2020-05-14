В Зверосовхозе завершились поиски 56-летнего мужчины, который пропал в октябре 2019 года

14 Май 2020 2020-05-14T15:37:48+03:00

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Снег потихоньку начал сходить с кольской земли, и обнажил то, что скрывал под своим плотным покровом всю зиму. Напомним: в Апатитах растаявший сугроб обнажил скелетированные останки пропавшего в феврале 33-летнего мужчины. Страшную находку сделали и в Зверосовхозе.

- Вечером 13 мая в 60 метрах от дома №23 по улице Прибрежной были найдены труп мужчины. При предварительном осмотре тела телесных повреждений, указывающих на насильственную смерть, не обнаружено. Родственники уже опознали в погибшем 56-летнего Вячеслава Стародубцева, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчина пропал 24 октября 2019 года. Все это время родные искали его, но поиски не принесли результатов. Конечно, за долгую зиму тело погибшего плохо сохранилось – родственники смогли опознать Вячеслава Владимировича только по отсутствующей фланге пальца и фрагментам одежды.

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