В Зверосовхозе пропал 56-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-30T14:17:10+03:00

Неделю назад северянин ушел из дома и с тех пор не возвращался

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Что ни день – в Мурманской области исчезает очередной мужчина. Так, в Оленегорске сейчас ищут Евгения Новолоцкого, который пропал больше полугода назад. Также в Мурманске разыскивали петербуржца Дмитрия Полейчука, приехавшего в заполярную столицу, чтобы продать квартиру. К счастью, его нашли живым.

И вот опять в Кольском крае пропал мужчина. 56-летний житель Зверосовхоза Вячеслав Стародубцев ушел из дома почти неделю назад, 24 октября, и так и не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Северянин был одет в теплую куртку «Bosco» бело-сине-красного цвета, синие джинсы и темные ботинки. О приметах мужчины не сообщается.

Всех, кто может помочь с поисками Вячеслава, сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас»: 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.

ИСТОЧНИК KP.RU