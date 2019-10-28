В Оленегорске ищут мужчину со шрамом, пропавшего больше полугода назад
В Оленегорске продолжают искать местного жителя, который ушел из дома еще весной, 11 апреля, и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации.
43-летний Евгений Наволоцкий был одет во все черное: кожаную куртку, футболку с изображением волка, кожаные штаны и берцы. Мужчину также можно узнать по особым приметам - шраме на правом виске и в уголке правой губы.
Рост оленегорца - 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза голубые.
Всех, кто может помочь с поисками Евгения, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд Мурманской области «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.
К слову, ночью в столице Заполярья искали еще одного мужчину. В соцсетях сообщили, что он потерялся по пути от кинотеатра «Мурманск» до улицы Беринга. Родственники вели поиски несколько часов. Утром мурманчанина в синей куртке нашли в целости и сохранности.
ИСТОЧНИК KP.RU