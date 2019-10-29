В Мурманске пропал 46-летний житель Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-29T11:02:18+03:00

19 октября Дмитрий Полейчук ушел из дома и так и не вернулся. Фото: vk.com/lizaalert_piter

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В Кольском крае снова пропал человек. Так, в Мурманске ищут жителя Санкт-Петербурга, из района Колпино. Как сообщают в соцсетях, Дмитрий Полейчук отправился в заполярную столицу, чтобы продать в доме на улице Туристов в новостройке. Известно, что еще десять дней назад, 19 октября, он вышел из дома и так и не вернулся.

Мужчина был одет в черную куртку, светлые джинсы и коричневые ботинки. С собой взял серую сумку через плечо.

Приметы: рост 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Всех, кто может помочь с поисками Дмитрия, просят позвонить в полицию: 02, 102 или на горячую линию спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8 800-700-54-52.

Напомним, что в Оленегорске продолжают искать 43-летнего Евгения Наволоцкого. Он ушел из дома больше полугода назад, весной, и с тех пор мужчина не возвращался. Также в озере у Ура-Губы нашли тело москвича, который приехал в Заполярье продавать земельный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU