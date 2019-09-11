2019-09-11T12:01:53+03:00
Происшествия

В озере Мурманской области нашли машину, а труп водителя - на берегу

Мужчина приехал в Заполярье из Подмосковья, чтобы продать земельный участок
Мария ПАШЕНКОВА
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Тело мужчины нашли у берега озера, а машину - на дне.Тело мужчины нашли у берега озера, а машину - на дне.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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В СУ Следственного комитета по Мурманской области рассказали подробности обнаружения тела 53-летнего Валерия Семенова.

Напомним, приехал он в Заполярье через Санкт-Петербург из Московской области. У нас мужчина хотел продать земельный участок. 6 августа он в последний раз выходил на связь с родными - позвонил жене и сказал, что едет в поселок Ура-Губа. Спустя почти месяц поисков Валерия нашли мертвым.

- 9 сентября тело пропавшего обнаружено в воде у береговой линии озера, расположенного в районе 9 км автоподъезда к поселку Ура-Губа, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Там же у берега нашли пластиковые детали от Mercedes-Benz Sprinter, на котором ездил Валерий. Сама машина оказалась на дне озера. Сейчас решается вопрос, как ее поднять на поверхность. Визуальный осмотр тела показал, что признаков насильственной смерти нет. Но точная причина гибель будет известна после судмедэкспертизы.

Одна из версий случившегося - мужчина не вписался в крутой поворот дороги на Ура-Губу, которая известна своими изгибами, и вылетел с полотна в озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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