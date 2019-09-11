2019-09-11T10:02:17+03:00
Происшествия

В Мурманской области нашли тело жителя Подмосковья, который приехал продавать землю

Валерий Семенов пропал в начале августа
Мария ПАШЕНКОВА
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Валерий Семенов приехал в Мурманскую область продавать земельный участок.Валерий Семенов приехал в Мурманскую область продавать земельный участок.
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53-летний житель Московской области Валерий Семенов через Санкт-Петербург приехал в Заполярье. Сюда его привели дела - необходимость продать земельный участок.

- Передвигался на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, госномер т067ет199. С ним был йоркширский терьер по кличке Конь или Крек. 6 числа в первой половине дня был в Мурманске. Последний раз его видели в 18:00 в селе Ура-Губа Мурманской области с собакой, - рассказали родные Валерия

Мужчину стали искать. Увы, пришли плохие вести. Как сообщили "КП" в СУ Следственного комитета по Мурманской области, было обнаружено тело Валерия. Подробности пока не сообщаются. Причина смерти будет названа после судмедэкспертизы.

Напомним, ранее мертвым у рудника в Ревде нашли Михаила Холостова из Санкт-Петербурга. Турист вместе с собакой приехал на Кольский полуостров, а затем пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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