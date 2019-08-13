2019-08-13T08:58:45+03:00
Происшествия

Мужчина уехал из Санкт-Петербурга в Мурманскую область продавать участок и пропал

На связь с родными Валерий Семенов не выходит с 6 августа
Мария ПАШЕНКОВА
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Валерий Семенов не выходит на связь с родными с 6 августа.Валерий Семенов не выходит на связь с родными с 6 августа.
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Эту поездку 53-летний житель Санкт-Петербурга Валерий Семенов запланировал давно. Ему надо был съездить в Мурманскую область продать земельный участок. 6 августа мужчина отправился в путь и пропал. Сейчас его ищут встревоженные родные.

- Передвигался на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, госномер т067ет199. С ним был йоркширский терьер по кличке Конь или Крек. 6 числа в первой половине дня был в Мурманске. Последний раз его видели в 18:00 в селе Ура-Губа Мурманской области с собакой, - рассказывают родные Валерия.

Они предполагают, что мужчина также мог поехать на полуостров Рыбачий или в Видяево.

Из особых примет - татуировка в виде звезды на коленке и хромота при ходьбе. Если вы знаете местонахождение Валерия или можете помочь с поисками - позвоните его жене Лилие 8-929-684-00-73.

Ранее в Мурманской области искали мужчину, который поехал на такси из Междуречья в Мурманск и пропал. К счастью, его нашли живым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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