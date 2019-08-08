Мужчина поехал из Междуречья в Мурманск на такси и пропал
- Пожалуйста, помогите найти двоюродного брата, - бросила крик о помощи в группе "ВКонтакте" северянка Ольга Кашкапеева.
Ее родственник Сергей Захаров пропал еще 3 августа. Со слов семьи, уехал из Междуречья в Мурманск на такси и с тех пор не выходит на связь.
- В полицию обратились, больницы и знакомых обзвонили, результатов никаких. Телефон не активен, - продолжает Ольга.
В комментариях к записи родственников стали успокаивать.
- Год назад он в месте со мной загулял, неделю дома не был, телефон выключил, так как его мама очень достает. Может укатить в Оленегорск, у него там или возле города живет брат, да может и в Ревду уехать, в Мурманске у него много знакомых, у которых он просто отдыхает, - пишет пользователь с ником Sanny-Sladkaia Sanny.
Всех, кто может помочь с поисками Сергея, просят позвонить по телефону 8911-310-37-59.
ИСТОЧНИК KP.RU