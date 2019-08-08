Мужчина поехал из Междуречья в Мурманск на такси и пропал

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-08T12:43:12+03:00

Сергей пропал еще 3 августа, сейчас его телефон не активен. Фото: vk.com/murmanskgroup

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- Пожалуйста, помогите найти двоюродного брата, - бросила крик о помощи в группе "ВКонтакте" северянка Ольга Кашкапеева.

Ее родственник Сергей Захаров пропал еще 3 августа. Со слов семьи, уехал из Междуречья в Мурманск на такси и с тех пор не выходит на связь.

- В полицию обратились, больницы и знакомых обзвонили, результатов никаких. Телефон не активен, - продолжает Ольга.

В комментариях к записи родственников стали успокаивать.

- Год назад он в месте со мной загулял, неделю дома не был, телефон выключил, так как его мама очень достает. Может укатить в Оленегорск, у него там или возле города живет брат, да может и в Ревду уехать, в Мурманске у него много знакомых, у которых он просто отдыхает, - пишет пользователь с ником Sanny-Sladkaia Sanny.

Всех, кто может помочь с поисками Сергея, просят позвонить по телефону 8911-310-37-59.

ИСТОЧНИК KP.RU