Машину пропавшего путешественника из Санкт-Петербурга нашли у рудника в Ревде

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-28T12:01:10+03:00

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Кажется, волонтерам удалось напасть на след 66-летнего Михаил Холостова, который приехал из Санкт-Петербурга путешествовать по Кольскому полуострову в конце июля. Напомним, мужчина был на вишневой Honda Pilot с госномером н752оо178, а компанию в поездке ему соствил золотистый ретривер Филя. Последний раз Михаил Владимирович выходил на связь из Умбы 25 июля.

Новость о том, что путешественник пропал, моментально разлетелась по всем социальным сетям, благодаря этому и удалось нащупать след пропавшего петербуржца.

- На руднике стоит его автомобиль. Мужчина регистрировался на КПП промплощадки «Карнасурт» 26 июля, собирался идти на Сейдозеро, - сообщил ценную информацию в группе «Типичная Ревда» Кирилл Орлов.

Теперь круг поиска сузился, и в ближайшее время волонтеры выйдут на поиски Михаила Холостова на Сейдозеро. Вероятно, мужчина просто заплутал в этом полном мистики районе.

ИСТОЧНИК KP.RU