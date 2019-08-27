2019-08-27T13:48:02+03:00
Происшествия

В Мурманской области пропал путешественник из Санкт-Петербурга и его пес

66-летний Михаил Хохлов последний раз звонил родным в конце июля из Умбы
Елена МОЛОДЦОВА
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Михаил Хохлов не давал о себе знать уже месяц. Фото: МурманСпасМихаил Хохлов не давал о себе знать уже месяц. Фото: МурманСпас
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Как-то не везет этим летом жителям северной столицы на Кольском полуострове. Поисковый отряд «МурманСпас» объявил о начале поисков еще одного петербуржца.

- По словам родным, 66-летний Михаил Владимирович Хохлов приехал в Мурманскую область путешествовать на вишневой Honda Pilot с госномером н752оо178. Компанию в поездке ему составил золотистый ретривер Филя. У пса на шее был ошейник с номером 9960390, - рассказывают детали этой истории в поисковом отряде «МурманСпас». – Последний раз Михаил звонил родным из Умбы 25 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Домой путешественник должен был вернуться домой в середине августа, но пропал. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8(81559)5-12-22 или 02 (полиция) и +7-911-024-33-05 или +7-911-339-89-41 (волонтеры).

Напомним, также в Заполярье продолжаются поиски 53-летнего жителя Санкт-Петербурга Валерия Семенова, который 6 августа приехал в Мурманск вместе с йокширским терьером Креком, чтобы продать участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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